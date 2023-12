Benedek Szilvia, a civilek vezetője elmondta, az adventi várakozás időszaka ez, mindenki készülődik az ünnepre. Közösségük ilyenkor megmutatja családjaiknak, mivel s hogyan díszíthetik ki otthonaikat.

A konyhájukban is nagy volt a sürgés-forgás, senki nem maradt éhen s aki gyümölcsre vágyott, annak termelői vásár keretében kínálták az almát.

Csodás adventi koszorúkat készítettek gyerekek, felnőttek.

Forrás: A szerző felvétele

Azt már a gyerekek s szülők körében serénykedő Szabóné Andrea, a kreatív csapat vezetője mutatta meg, mennyi csodás díszítésre voltak képesek kicsik és nagyok.

– Készültek adventi koszorúk szép gyertyákkal, gömbökkel, tobozokkal, élő fenyőágakkal és egyéb kiegészítőkkel. Olyan díszekkel is boldogultak a gyerekek, amiket spatulából készítettek. A fenyőfára akasztható figuráknak is nagy sikerük volt, ahogy a textil anyagokból megálmodottaknak. Nagyon sokat ötleteltünk közösen, segítették egymást az asztal körül ülők – tette hozzá szorgos munka közben, a fenyőillattal megtelt folyosón.

Tetszettek mindenkinek a karton manó figurák pihe-puha anyagból készített sapkával, vidám orrocskával. Az ötletes fenyőfa készítésére is sokan vállalkoztak szombaton délután.