Sinka Imre polgármester elmondta, ismét eljutottak odáig, hogy felújíthattak egy intézményt. A Védőnői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületén energetikai korszerűsítést végeztek el, amivel a következő generációkra egy kényelmes, jól fűtött és jól használható intézményt hagynak.

A polgármester részletezte, a beruházás a TOP Plusz program keretében valósult meg. Fő célja a gyermekjóléti ellátás fejlesztése Békésszentandráson. A támogatás összege 38 millió 51 forint volt, és önerőt nem igényelt. A kivitelező Bobvos János volt, a műszaki ellenőr pedig Rusz Mihály kollégájuk. Valamint hálás Demeterné Krisztinának, aki a papírmunkát és a kommunikációt vitte végig a projekt során.

A projekt része volt a tetőfedés, vagyis a régi tetőszerkezet elbontása, és egy új felrakása. Továbbá a csapadékvíz elvezetés kiépítése és a lefolyócsövek cseréje. Ezentúl több ponton végeztek szigetelést, és egy új mozgáskorlátozott rámpa is elkészült, mivel a réginek nem felelt meg a dőlésszöge. Sinka Imrétől megtudtuk: átépítették a munkálatok során a belső falakat, kiegészítve azokat egy könnyűszerkezetes résszel, valamint egy hátsó tárolóhelyiséget is kialakítottak. A fentieken túl új nyílászárókat kapott az épület. Bízik abban, hogy a fejlesztés a rezsiszámlák összegét tekintve is megtérül majd amellett, hogy jóval komfortosabb lesz a dolgozók és a családok szempontjából is.

Bobvos János ismertette: nagy öröm számára, hogy helyi vállalkozók dolgozhattak a békésszentandrási családsegítő felújításán. Hozzátette, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai örömüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az új nyílászárólnak köszönhetően immár nem huzatos az épület.