– Egyre inkább növekszik mindannyiunkban a várakozás izgalma, hiszen tudjuk és érezzük, hogy karácsony titka hamarosan elérkezik otthonunkba és a szívünkbe – hangsúlyozta köszöntőjében Ribárszki Péter polgármester. – Hogy a várakozást még szebbé tegyük, most is, mint minden évben, a lakossággal közösen gyújtjuk meg a város adventi koszorúján a gyertyákat.

Sokan vettek részt a második adventi gyertya meggyújtásán

Ribárszki Péter ünnepváró gondolatait követően a rendezvényt Tuska Tibor evangélikus lelkész adventi üzenete és a Kondorosi Evangélikus Énekkar zenei műsora tette még meghittebbé. Az ünnepi hangulathoz most is hozzájárult a szeretetvendégség, a téren kínált meleg tea, forralt bor, valamint a karácsonyi zene. A polgármester hangsúlyozta, ahogy egymás után lobbannak fel az adventi gyertyák, úgy vesz körbe bennünket is napról napra az ünnep fénye. Áldott, hittel és reménnyel teli adventet kívánt minden megjelentnek, és elmondta, a harmadik gyertyagyújtást december 17-én, vasárnap tartják.