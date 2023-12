Kitért arra, hogy a fesztivál a város turizmusát is erősíti, ami számos vendéget vonz, és a helyiek számára is kiváló programot jelent az adventi időszakban. Kiemelte, büszkék arra, hogy idén Magyarország Mézkirálynőjének a gyulai kötődésű Borszéki Viktóriát választották, aki amellett, hogy gyakorló méhész pszichológus is egy személyben.

Kozsuch Kornél, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei elnöke elmondta, a méhészet egyre fontosabb szerepet tölt be a mezőgazdaságban, a méhészek jelenléte nagyon fontos a porzás során.

– A repce- és napraforgó-termesztők egyre nagyobb jelentőséggel tekintenek arra, hogy a táblák végén ott legyenek a kaptárak, és a méhek minél hamarabb odakerüljenek a virágokhoz – fogalmazott Kozsuch Kornél. – Már csak ezért is kiemelten lényeges a növénytermesztők és a méhészek kapcsolata, és a két ágazat is az együttműködésre törekszik. Ezt, ennek jelentőségét próbálja a NAK is a méhészek és a gazdatársak felé tolmácsolni – emelte ki.

A fesztivál szombaton is számos érdekességgel folytatódik. Méhészeti vásár lesz az Erkel Ferenc Művelődési Házban, nívós szakmai előadások követik majd egymást, illetve délután, 15.30-tól hirdetik ki Az év kiváló magyar méze eredményeit a Vigadóban.