Sertések után szarvasmarhákra váltott

Az élelmiszeripar-gasztronómia területének díjazottja, dr. Erdélyi István Irányítása alatt a Gallicoop Zrt. Szarvason Magyarország első számú pulykaintegrációja lett. Ez köszönhető az általa képviselt konzervatív üzletpolitikának, aminek lényege a folyamatos fejlesztés minimális eladósodással. Szarvas városában a Gallicoop Zrt. mintegy ezer munkavállalónak ad megélhetést, emellett a pulykanevelésben és hizlalásban dolgozó további több száz család is megbízható partnerként tartja számon a vállalatot.

A következő díjazott, az újkígyósi Marossy Gábor 2017-ben úgy határozott, hogy befejezi a sertéstenyésztést, amihez a telepen kialakult PRRS betegség, és a sertés kitartóan gyenge, hullámzó ára is szerepet játszott. Ezután úgy döntöttek testvérével, hogy húshasznú szarvasmarha-tenyésztésbe fognak. Először 25 francia pedigrés charolais tenyészüszőt és egy tenyészbikát vásároltak. Jelenleg a telepen 70, A3-as (tenyésztésre javasolt) nőivarú egyed és szaporulata van. A pedigrés üszőket szinte teljes egészében tenyésztésbe állítják, a tenyészbikákat pedig értékesítik.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. hitvallása: Tradíció és innováció, nemzeti hagyomány és modern gazdálkodás. Ők érdemelték ki agrárinnováció, környezet- és természetvédelemben a Békés Megye Agráriumáért kitüntetést idén.

Tavaly Magyarország legnagyobb öntözésfejlesztése valósult meg Mezőhegyesen, 81 új gép beszerzésével így 5171 hektáron vált lehetővé az öntözés, mely a legkorszerűbb technológiákhoz igazodva, akár változó vízmennyiség kijuttatására is alkalmas, így az öntözővíz-felhasználás hatékonyabbá vált. Öntözhető területeiket eddig teljes egészében a hibridkukorica vetőmagtermesztés foglalta el, azonban a projekt megvalósulásával az állattenyésztési ágazat igényeit is jobban el tudják látni, ezáltal kompenzálva a tenyészidőszakban manapság jellemzően kevesebb mérhető csapadékot, melynek eloszlása is igen kedvezőtlen.

A helyben termelt és készített árukat népszerűsíteni

Agrárképzés-agrárigazgatás kategóriában Magyarné dr. Knap Diána, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője vehette át pénteken az elismerést. Munkabírása, dinamikája, szintetizáló képessége, valamint a munkaközösség kiemelkedő irányítási-vezetési képességei szakmailag, emberileg is érdemessé teszik, hogy a Békés Vármegye Agráriumáért elismerő oklevélben részesüljön.

Valler Attila a kertészeti tevékenységéért vehette át a Békés Vármegye Agráriumáért kitüntetést. 2018-tól kezdődően az általuk termelt alma és más gyümölcsfélék árusítása mellett a helyi termelők kiváló minőségű termékeinek kiskereskedelmével is foglalkoznak. Minden erejükkel igyekeznek a helyben termelt és készített árukat népszerűsíteni, a rövid ellátási lánc fontosságát erősíteni.