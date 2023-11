– Napközikonyhánkon hamarosan az egészséges életmódot is szem előtt tartó, nagykonyhai gép beszerzését tervezzük – hangsúlyozta Szűcsné Gergely Györgyi. – Megtekintettük az ottani párolószekrényeket, mivel önkormányzatunk is hasonló párolószekrény beszerzését tervezi. Emellett még sok más érdekességet mutatott meg nekünk Ambrus György ügyvezető, olimpiai aranyérmes mesterszakács, és szakmai tanácsokkal is ellátott bennünket. Már ott eldőlt, hogy a találkozás nem az utolsó volt, hanem valaminek a kezdete.