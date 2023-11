Az idén 31. alkalommal kiírt pályázatra 2926 érvényes kép érkezett 153 szerzőtől. A fotók között vannak nagyon izgalmas, jól elkapott és elgondolkodtató pillanatok is.

A fotón a feleségével együtt láthatóak a NEOWISE üstökös és egy nem várt gyönyörű meteor társaságában Fotó: Palcsek Istvan

Az orosházi Palcsek István természetfotós sikereiről korábban is beszámoltunk, hiszen akkor is beválogattak tőle több fotót. Most újabb díjakkal gyarapodott a gyűjteménye. Közösségi oldalán így fogalmazott:

,,Az általam készített fotón a feleségemmel együtt vagyunk láthatóak a NEOWISE üstökös és egy nem várt gyönyörű meteor társaságában. Annak, hogy ez a kép megszülethetett, csak nagyon-nagyon sok nulla után következő szám tudná kifejezni az esélyét. Többször fényképeztem a szabadszemmel is látható NEOWISE üstököst 2020 júliusában. A házassági évfordulónk napján pedig megkértem a feleségemet, hogy tartson velem, készítek egy képet magunkról az üstökössel együtt. Így hát az exponáláshoz rádiós távkioldót használtam, mivel az enyhe teleobjektívvel (90 mm) szerelt gépvázat a nyitott rekesz miatt több mint 100 méteres távolságra kellett elhelyeznem magunktól ahhoz, hogy minden éles legyen a felvételen. Az expozíciós időt 3,2 másodpercre állítottam és éppen a gomb lenyomása utáni pillanatban egy szép meteor húzott el az üstökös mellett.

– Utólag láttam meg, hogy a sötétben kissé rosszul állítottam be a képkivágást a keresőben, ami végül szintén nagy szerencse volt, hiszen így jutott hely a váratlanul felbukkanó meteornak. Rögtön tudtam, hogy sikerült egy megismételhetetlen képet készítenem. Igazi égből érkezett ajándék volt ez nekünk.,,

Palcsek István, aki a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre, hírportálunknak elmondta, nem minden áron akar helyszínt, s témát találni.

– Szemlélődve figyelem a bennünket körülvevő világot. Tisztelem a természetet, betolakodó soha nem szeretnék lenni. Ha fotózok, akkor is tiszteletben tartom a ,,szereplőimet,,, a felröppenő, vagy a tollászkodó madarakat, vagy a csendesen legelésző gulyát, vagy a szélfútta puszta élővilágát. Legtöbbször már előre van egy fejben elképzelt, megálmodott képem. Később pedig ezt igyekszem megvalósítani, ami ha sikerül, akkor úgy érzem alkottam valamit.