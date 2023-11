Varga Gábor polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy összesen 384 mázsa szén került kiosztásra több, mint 200 ingatlanhoz. Majd 2 mázsa szén jutott az igénylőknek.

Megköszönte a Start közfoglalkoztatásban dolgozóknak a munkáját is, illetve azoknak, akik ebben a feladatban és egész évben segítettek.

Az önkormányzati erdőből kitermelt fa is szociális tüzelőként került a lakosokhoz. Lakott ingatlanonként 4 mázsa fát osztottak ki.

Tíz nap alatt összesen 347 házhoz 1388 mázsa fát juttattak el – számolt be közösségi oldalán Varga Gábor.

– A lakosságnak 80 százaléka kérte a konyhakészre vágást, amit meg is tettünk és az idősebb korosztály számára be is hordtuk a fát kapun belülre, vagy ahová kérték – tájékoztatott a település vezetője.