Mint a kreszvaltozas.hu oldal írta, a műanyag fényszóróbúrák korántsem olyan tartósak, mint az üvegből készültek. Az utóbbiak, ha nem kaptak követ, vagy nem törtek be bármilyen koccanásban vagy balesetben, akkor kiszolgálják az autót a teljes használat időtartama alatt. A műanyag lámpákkal ez legfeljebb megóvott, keveset használt, és garázsban tartott kocsikná fordulhat elő.

A hátsó lámpák is érzékenyek

A műanyag lassan ugyan, de „szárad”, öregszik. Továbbá érzékeny a napfényre, az UV-sugárzásra. Mindemellett viszonylag puha felületű, és rugalmas is, ami ugyan jó a kőfelverődések elviselésénél, de sokkal inkább karcolódik, mint teszi azt az üvegbura. Lényegében magas futásteljesítményű, illetve rendszeresen (hetente) gépi, kefés mosóba hordott, pár éves fiatal autók lámpabúrái is „mattulhatnak”. Gépi mosás nélkül is egy két-három éves műanyag fényszórót már számtalan apró karc és beégett homokszemcse csúfíthatja. A levegőben lebegő homokszemcsék csiszoló hatása egy autópályázáskor nem elhanyagolható.

A műanyag fényszórókat a gyártók éppen a felületük védelméért UV-álló, kemény felületű lakkal vonják be, idővel azonban ez is feladja. A sorolt sérülések, illetve az elhasználódás a fényszóró fénykibocsátó képességét is rontja. A hátsó lámpák hasonlóképpen érzékenyek, de a mattulások, karcok itt inkább esztétikai hibának számítanak. Többen ilyenkor beletörődnek a hibába vagy új lámpát vesznek, pedig menthető a meglévő is.

A polírozás hatékony eszköz

A karcok és mattulás ellen a polírozás az egyik hatékony eszköz, fényszóró és hátsó lámpa esetén egyaránt. Ha csak sok apró karc van a burán, akkor elég egy finom, 2000-es csiszolópapírral (vizesen), vagy ha valaki tud géppel polírozni (kell egy polírozógép, ami ugye nem sarokcsiszoló, mert alacsonyabb fordulatszámon dolgozik, sőt általában a gép fordulatszáma szabályozható is), akkor ipari polírpasztával – ami autófesték-szaküzletekben kapható – kell szépen átpolírozni a lámpát.

Géppel olyan 8-10 perc egy lámpa, kézzel inkább egy óra. Ha mélyebb a karc, vagy sok a beégett szemcse a fényszóróbúrán, akkor a polírozás előtt 600-as csiszolópapírral (vizes) át kell nagyolni a felületet (nem kell megijedni, hogy ekkor lényegében teljesen tejüvegszerűvé válik a bura). Utána jöhet a finom polírozás pasztával. Autófényezők, vagy autókozmetikával foglalkozók két lámpa polírozását átlag 7–15 ezer forintért vállalják.

Nem kell egyből újat venni

Öreg autóknál előfordul, hogy a hátsó lámpa már nemcsak a felületén karcos, hanem az anyaga veszti a színét, besárgul. Ez már nagyobb probléma, mert ilyenkor a polírozás javít ugyan a fényáteresztő képességén, de visszaadni nem tudja. Még egy fontos dolog a polírozás kapcsán, hogy a fényszórókat a gyártó felületkezeli. A polírozással ezt a védőréteget is eltávolítjuk.

Valahogy a polírozás után érdemes pótolni ezt a réteget, például le lehet lakkozni a lámpát, de ez már inkább a fényező dolga, nem otthoni feladat. Segítség lehet, hogy ma már olyan autókozmetikai műanyagápoló-szerek is kaphatóak, amelyekkel részben pótolható a lakkozás adta védelem. Ugyanakkor ezeket időnként frissíteni kell. Mindenféle utókezelés nélkül a polírozás után 2–3 hónappal várhatóan újra csúnya lesz a lámpa, és lehet kezdeni elöltől az egészet. Persze még ez is lehet olcsóbb megoldás, mint új fényszórókat vásárolni.