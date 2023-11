Az új szupermarket első vásárlója Jenei István volt, aki a közelben lakik. Már hajnali 5-kor odament, nehogy olyan tumultust kelljen kivárnia, mint múlt héten a szintén a Lencsésin kinyitott Aldinál.

– Disznót vágunk szombaton, plusz húst vettem, hogy legyen elegendő kolbász – hangsúlyozta Jenei István. – Eddig sem voltunk nagyboltok híján a Lencsésin, de a Csabán jelen lévő, főként élelmiszert árusító multikból már szerintem csak a Penny hiányzik.

Szimpatikus volt, hogy a boltba belépőket az üzletvezető és helyettese személyesen üdvözölte. Természetesen az érdeklődőknek ők is tájékoztatást adtak arról, hogy mit, hol találnak meg. Számos termék maradt a régi helyén, de változtatások is történtek. Többen felvetették, a parkolást nehezíti, hogy a közelben lakók elfoglalnak olyan helyeket is, amiket a vásárlóknak tartanak fenn, és nehéz volt most is közel leparkolniuk. Ahogy hallottuk, a megoldást erre is keresik majd.