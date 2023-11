Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke kiemelte, két évtized távlatából most már nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a ParAgility sport talpon maradt és óriási fejlődésen ment keresztül.

– Az esélyegyenlőség nevében húsz évvel ezelőtt indította útjára a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub ezt a nagyszerű kutyás világversenyt a sérült sportolók számára – fogalmazott. – A cél az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a sérült sportolóink számára is. Ne mindig az ép versenyzőkkel keljen versenyezniük esélytelenül. A másik cél pedig, hogy az ép és sérült sportolók együttes részvételével rendezzék meg a versenysorozatot, példát mutatva más sportágak számára is. Úttörői voltunk ennek a kezdeményezésnek hazánkban és határainkon kívül is.

– 2002-ben 10 ország 11 sérült sportolója versenyeztek egymással. Nem voltak sérülési fok szerinti kategóriák, de az eltelt évek alatt létrejöttek a Paraolimpia mintájára a kategóriák is, amely hét fokozatból áll – fogalmazott. – Az idei év létszáma minden eddigi nevezési létszámot felül múlt, ugyanis 116 sérült sportoló és kutyái versenyeztek egymással különböző sérülési fokozatú kategóriákban.

Mint mondta, fantasztikus futamokat láthatott a közönség a sérült versenyzőktől. Példaértékű a kitartásuk, hitük a sport iránt, óriási összhang alakult ki a kutyák és gazdáik között.

A rendezvény megnyitóján a ParAgility ötletgazdája és első világverseny lebonyolítójának vezetője, Alt Sándor egy emléktablót vehetett át a Hollandiai ParAgility Világkupa fő szervezőjétől, a kerekesszékes Susan Rekwieldtől.