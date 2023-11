Azt közölték, hogy a mögöttünk álló egy hétben is folytatódott a hetek óta tartó csapadékos, az átlagosnál több fokkal enyhébb időjárás, az elmúlt tíz napban nyugaton 15-20, másfelé 25-70 milliméter eső esett. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege Battonya térségének kivételével jócskán meghaladja a sokéves átlagot, nagy területen többszöröse annak. A talaj felső 20 centiméteres rétege országszerte, a fél méteres rétege az Alföld kivételével már telítetté vált, a mélyebb rétegek azonban főleg az Alföldön még szárazak, viszont a rossz vízgazdálkodású talajokon a leszivárgás nagyon lassú, a csapadék gyorsabb ütemben érkezett, így az Alföldön már belvizes területek is kialakultak.

A hőmérséklet átlagosan mintegy 2 fokkal haladta meg a sokéves átlagot az elmúlt egy hetes időszakban, jellemzőek voltak a 10-15 fok közötti maximumok. Az éjszakák is jellemzően enyhék voltak, eddig az ősszel csak nagyon kevés fagyos nap fordult elő, és akkor is alig hűlt 0 fok alá a hőmérséklet.

Az őszi vetések számára kedvező az esős, enyhe idő, de a sok csapadék helyenként már megállt a földeken, a tartós vízborítás pedig nem kedvez az állományoknak.

Az őszi talajmunkákhoz is sokfelé túlságosan sáros a talaj. A repce jól fejlett, hamar elérte a 6-8 leveles állapotot, az árpára már egyre többfelé jellemzőek a bokros állományok, a búza pedig 1-3 leveles, többfelé 3-5 leveles állapotban van a vetés időpontjától függően.

A hosszú, enyhe, esős ősz hatása a felszín „zöldességét” mutató vegetációs indexben is megmutatkozik, nagy területen jóval nagyobb a zöld tömeg mennyisége a szokásosnál. A kevés és csak gyenge fagyos nap miatt a természetes növényzet lombjának színeződése, lehullása jóval a szokásos időpont után következett be, a réteken, legelőkön a fű is kizöldült.

A folytatásban is marad a változékony, többször csapadékos időjárás. A jövő hét közepéig összességében nagy területen hullhat 5-20 milliméter csapadék, így nőhet a belvizes területek nagysága. A hőmérséklet tovább közelíti az ilyenkor szokásos értékeket. Szombattól megjelennek az éjszakai fagyok, de csak a kevésbé felhős és szeles országrészekben, azaz országos fagy egyelőre nem valószínű. Szombattól már várható napsütés is a részben felhős idő mellett, egyelőre tartós köd nem valószínű.