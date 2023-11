Czeglédiné Szappanos Anita, az iskola igazgatója köszöntőjében elmondta, intézményükben hiszik, nagyon fontos, hogy a sok ágazatban, ami tanulható az iskolában, tartsanak szakmai konzultációt és mutassák be az innovációkat. Mint kiemelte, az eseményre összesen mintegy félszáz szakembert vártak, illetve tizedikes hegesztő szakos tanulóik is részt vettek a programon. Az igazgató kitért arra, hogy iskolájukban a 2022/2023-as tanévben végeztek az első hegesztők, akik jó minősítéssel indulhattak el a munkaerőpiacon.

Járosi Pál szakoktató elmondta, a hegesztő szakma hiányszakmának számít: – A jó képességű hegesztőket a fémipar szinte maradék nélkül felveszi – tette hozzá. Kiemelte, a náluk végzett hegesztők jó eredménnyel zárták a képzést, mindegyikük elhelyezkedett, és dolgozik a megszerzett szakmában. Kifejtette, a hivatás az egyik legférfiasabb szakma a fémiparon belül, jó fizikai állókészséget, jó stressztűrő képességet igényel, amire a szakmai ismeretek mellett szintén felkészítik tanulóikat.

– 2020 óta működik a Harruckern iskolában hegesztő képzés, és azóta is sokan jelentkeznek a szakra, jelenleg is 18 első évfolyamos tanulónk van – emelte ki. – A műhelyekkel és a képzésekkel pedig meg kell alapozni, hogy mi is felkészültek legyünk.