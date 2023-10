A kapacitásbővítő beruházás részeként raktározási célból 1512 négyzetméteres napelemmel felszerelt csarnokot építettek, egy-egy homlokrakodógépet és gumikerekes kotrógépet szereztek be. Emellett az építőipari cég öt munkavállalója számára 100 órás informatikai oktatást valósítottak meg. A pályázat eredményeként bővítették a cég kapacitását, növelték a hatékonyságot, illetve csökkentették az energiafelhasználást.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, szép és monumentális épületet húztak fel a beruházás részeként, és korszerű gépeket szerezhettek be: – A békési önkormányzat és a helyi vállalkozások is sokat gyarapodtak az elmúlt években. Mostanáig mintegy 21 milliárd forint érkezett a településre – emelte ki. – A támogatásoknak is köszönhetően nagyon szépen épült, szépült a város, és fejlődtek a helyi cégek.

Szólt arról, hogy csak a választókörzetbe 33 milliárd forint támogatás érkezett a TOP és a TOP Plusz program keretében. Mint mondta, bízik abban, hogy a jövő jobb lesz, és a háború, illetve a Magyarországot is sújtó elhibázott szankciók okozta válság, az annak eredményeként fellépő infláció és a gazdaság lassulása meg fog változni.

– A jövő év második fele már a gazdaság jelentős növekedéséről szólhat, hiszen addigra várhatóan ismét olyan források lesznek a gazdaságban, amelyek fellendítik az építőipart is – hangsúlyozta.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, a cég a városban is mindig kiemelkedő munkát végez. Kifejtette, 3 milliárd forint értékű terveik vannak a TOP Plusz pályázatban, amelyek jóváhagyása után elkezdődhetnek a közbeszerzések. Visszatérve a konkrét beruházásra hangsúlyozta, a cég sok embernek, családnak biztosít megélhetést.

Ilyés Péter elmondta, a telephelyet 2016-ban vásárolták, és azóta folyamatosan fejlesztik a 3 hektáros ipari területet. Az ügyvezető kiemelte, tavaly már közel ötven munkavállalót foglalkoztattak, idén negyvennyolc munkavállalóval dolgoznak.

– A munkavállalók jelentős része békési, de vannak dolgozóink Okányból, Vésztőről, Tarhosról, Mezőberényből, illetve alkalmi munkavállalókat is foglalkoztatunk közeli településekről – tette hozzá. – Az átadott projekt 209 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, ami a fejlesztés 70 százalékát jelentette, a fennmaradó 30 százalékot pedig saját forrásból finanszírozták. A pályázatból egy 18 tonnás forgókotrót szerezte be, illetve rakodógépet vásároltak, amelyet szóródó anyag rakodására használnak. Az új csarnokot építőanyag tárolására, gépek tárolására, illetve későbbi javítására építették. Terveik között szerepel egy inert hasznosító telep létrehozása is, amihez már egy láncos kotrót is beszereztek, ezt betondaráló adapterrel szerelték fel.