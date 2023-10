Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke elmondta, hogy az Együtt Európáért Alapítvánnyal közös, rengeteg különféle elemet magában foglaló projekt végéhez közelednek. Hangsúlyozta, hogy az alapítvány hasonlóan gondolkodik, mint az önkormányzat, hogy nem csak fizikai beavatkozással lehet egy-egy térség népességmegtartó erejét növelni, hiszen sok minden múlik a lelki tartalmakon is. Emlékeztetett, hogy az önkormányzat az elmúlt években több olyan projektet valósított meg, amelyek erősítették a helyi identitást.

Az Együtt Európáért Alapítvány alapítója, Erdős Szabolcs elmondta, hogy két éve kezdték meg az együttműködést a vármegye önkormányzatával, és olyan újdonságokat valósítottak meg, amelyek hatékonyak lehetnek abban, hogy segítsék a fiatalok helyben maradását.

Az alapítvány stratégiai tanácsadója, dr. Héjja Gábor hozzátette: zajlott egy kutatás szerte a Kárpát-medencében, amelyben arra keresték a választ, hogy milyen motivációval bírnak a fiatalok. Levonták a felmérésből a következtetéseket, és ezek alapján határozták meg a tevékenységeket, vagyis azokat, hogy miket valósítsanak meg a projekt során. Úgy véli, hogy ezekkel el lehet érni a helyieket, a fiatalokat. A leglényegesebbek közé sorolta az úgynevezett transzfermétert.

Ez egy okos weboldal, amely azokat segíti, akik azon töprengenek, hogy elköltöznek Békés vármegyéből akár a fővárosba vagy környékére, akár külföldre. Meg lehet adni többek között azt, hogy most mennyi fizetést visznek haza, hogy rendelkeznek-e saját autóval, hogy bérelt vagy saját lakásban élnek, hogy vinnék-e magukkal a családot, illetve, hogy milyen nyelvismerettel bírnak. A honlap pedig ezek alapján ad egy javaslatot, hogy érdemes-e lépni.

Igaz, hogy Budapesten másfélszer, külföldön pedig akár többször annyit is kereshetnek, mint itthon; ugyanakkor magasabbak a költségek is: például lehet, hogy ingatlant kell bérelni, többe kerülnek a szolgáltatások is, emellett szociális, családi kérdések egyaránt felvetődnek, amelyeket érdemes mérlegelni. Az alapítvány szakemberei hangsúlyozták, hogy többféle adatbázisból dolgoztak, hazaiakból és külföldiekből egyaránt, és Pest vármegye mellett a legnépszerűbb célországokra, így az Egyesült Királyságra, Németországra, Ausztriára, Svédországra és Spanyolországra lehet keresni.

Erdős Szabolcs és dr. Héjja Gábor hangsúlyozták: nem biztos, hogy a végén annyi marad, amennyi miatt valóban célszerű a költözés mellett határozni. Az újdonságnak számító honlappal arra szerették volna ráirányítani a figyelmet, hogy ajánlott minden szempontot figyelembe venni a döntés előtt, és kifejezetten azért készítették, hogy ezzel is növelhessék a térség népességmegtartó erejét.