A nagycsaládosok, kihasználva a remek időjárást, őszi, szabadtéri programot, tökös napot hirdettek. A vidámság, a játékok mellett lehetett faragni tököket, a 11 éves Szőke Csenge Virágnak az anyukája segítségével remekül sikerült a végeredmény, mosolyogva meg is mutatta nekünk.

A kreatív csapat felnőtt tagjai megállás nélkül segítettek őszi ajtódíszek, kopogtatók, játékos figurák, díszek készítésében a vállalkozó kedvű gyerekeknek. Asztalaik körül nem volt üres hely, csak nagyon ritkán.

Benn a szülők válogathattak ruhákat, könyveket is gyermekeiknek. Finom illatok is csiklandozták a résztvevők orrát, hiszen készült a sok finomság. S ha már tökös a nap, volt tökös töltelékes süti is a kakaós csigák, a lekváros kiflik, muffinok mellett.

S hogy mennyi mindenre jó egy ilyen kötetlen, játékos összejövetel? Például kapcsolatok erősítésére. Ezért is fogadta el Velez Teodóra és csapata az orosháziak meghívását. Ők Adáról érkeztek kilencen. A Tisza-menti Nagycsaládosok Egyesület Tűzsziget nevű közösség kiváló és régi kapcsolatot ápol az orosháziakkal. Valamikor 2000-ben egy vezetőképzőn találkozott Benedek Szilvia, a házigazdák elnöke és Teodóra.