Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén ősszel is benépesült a mi kis falunk több pontja. Néhány héten keresztül vendégül látjuk a piacunknál János bátyánkat a kedves feleségét Julikát és kisfiukat, Bandikát – kanyarított mesés történetet a látványhoz a polgármester a közösségi oldalán.

– Az újtelepi buszváró melletti parkba is új vendég költözött Tímár Bodri Kázmér személyében, aki elmondta, hogy nagyon megtetszett neki a falu és az itt élők kedvessége amiért is több hetet szándékozik itt eltölteni. Alfonz, Baltazár és Dömötör is jönne. 14 vendéggel gyarapszik falunk – fűzte tovább a meseszerű történetet bejegyzésében Annus István.