Komoróczki Aliz elmondta, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. marketingcsapatában körülbelül egy éve fogalmazódott meg a fotópályázat kiírásának ötlete.

– A fotópályázat során a turistákat és a helyieket arra kértük, arra kérjük, hogy Gyula megjelölt nevezetességeiről, természeti környezetéről készítsenek fotókat és évszakonként küldjék el azokat. Így négy fordulót hívtunk életre – tette hozzá a szakember. – Az Implom iskola 4. c osztálya a nyári fordulót nyerte meg, a nyertes képet pedig az osztály diákja, Freiberger Zalán készítette a Fehér-Körösről, annak duzzasztójáról, illetve a különleges természeti környezetetről. Az osztály tagjai sok képet küldtek be, csapatban indultak a megmérettetésen. Ezért 30 ezer forintot kaptak jutalmul, amit kirándulásra fordítanak majd, illetve a győztes képet több helyen bemutatják majd, például a Gyula, a történelmi fürdőváros hivatalos Facebook-oldalán is.

Freiberger Zalán és dr. Görgényi Ernő

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, jó érzés látni, hogy a gyulai gyerekek is szép képeket készítenek a városról, hogy megkeresik, hogy Gyulán mi, illetve mikor a legszebb, és megörökítik azt.

– Az ilyen programok is erősítik a helyiek város iránti szeretetét, a lokálpatriotizmust – tette hozzá. A polgármester négy nagy tábla kézműves csokoládéval lepte meg a gyerekeket, és a turisztikai nonprofit kft. is készült kisebb ajándékkal.