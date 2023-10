Ennek kapcsán egy pályaorientációs alkotópályázatot is hirdettek Helló, meló! címmel az ötödik-hatodik és hetedik-nyolcadik osztályos tanulóknak, a munkákra a kamara október 17-éig számít. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott program célja, hogy a diákok játékosan foglalkozzanak azzal a szakmával, amely iránt érdeklődnek, vagy azzal, amelyet éppen a szüleik, nagyszüleik űznek. A programról szintén lehet tájékozódni a közösségi portálon és a kamara pályaorientációs honlapján.

Ugyanezeken az oldalakon a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosoknak is érdemes körülnézniük. Ugyanis a kamara összegyűjtötte a Békés vármegyei technikumok és szakképző iskolák elérhetőségét, illetve azt is, hogy mikor tartanak nyílt napot. Olyan bemutatóval is segítik a fiatalokat, amelyből kiderül, hogy melyik intézmény milyen képzést nyújt, vagy fordítva: melyik képzés melyik középiskolában érhető el, az pontosan miről szól, milyen készségek szükségesek hozzá.

A JóPálya – és a Tiéd? Facebook-oldalon péntekenként olvasható Lili naplója is, amelyben a nyolcadikos Lili meséli el a továbbtanulásról és általában a mindennapokról a gondolatait.

Felső tagozatos általános iskolásoknak, szüleiknek, nagyszüleiknek mindenképpen érdemes követni ezeket az oldalakat, hiszen sokat változott a középiskolák rendszere az elmúlt években.