Hatalmas ováció keretében lépett a színpadra a megnyitók során Lipcsei Emese, a Belvár – már csupán pár napig regnáló – diákpolgármestere.

Elmondta, egy éve a legvadabb álmai között szerepelt, hogy még egyszer színpadra állhasson a Garabonciás napok során. Emlékeztetett, hogy az egyéves mandátuma rövidesen lejár. Az, ami számára valaminek a lezárását, az a mostani jelölteknek, stáboknak, fiataloknak egy új korszak kezdetét jelenti, amire érdemes lesz majd emlékezni. Azt tanácsolta a stáboknak, hogy felejtsék el az aggodalmaikat, és most élvezzék az elmúlt hónapokban folyt munka eredményét.

Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy Békéscsaba szíve ismét dobbant egy óriásit, és hogy a város szívét a fiatalok jelentik, akik nélkül nem létezne Békéscsaba. Kiemelte azt is, hogy a város minden korszakban sokat köszönhetett az ifjúságnak. Utalva arra, hogy immár a 31. alkalommal rendezik meg a Csabai Garabonciás Napokat, azt mondta, hogy a fesztivál régen felnőtt korba lépett, és hozzátette, hogy Békéscsaba ebben is az élen jár.

Mint fogalmazott, a fiatalok mindig remek ötletekkel, gondolatokkal állnak elő, és most is megnézte, hogy a jelöltek milyen programokkal készültek. Úgy véli, a stábok kreatívak, innovatívak, a felnőttek is sokat tanulhatnak tőlük. Aláhúzta, miszerint a rendezvénynek két nyertese lesz. Az egyik biztosan Békéscsaba városa, a másikra pedig csütörtökön késő délután, kora este derül fény a Csabagyöngye Kulturális Központban.