Beszámolójukból kiderült, hogy a kis sólyom a legkisebb, hazánkban is előforduló sólyomféle, erre utal egy régebbi neve is: törpesólyom. A vörös vércsénél valamivel kisebb madár. A hímek felsőteste kékesszürke, a mell sárgás színű, hosszanti, barna csíkokkal. A tojó felülről barnásszürke, sárgásfehér mellét szintén hosszanti csíkok tarkítják. Röpte gyors, erőteljes, ezért miniatűr vándorsólyomnak tűnik.

Eurázsia és Észak-Amerika északi felében, valamint Közép-Ázsia magasabb hegyvidékein költ. Élőhelyei a tundrák, erdős tundrák, tengerpartok és mocsarak térsége. Az élőhelyi adottságok miatt gyakran a földön is fészkel, fákon legtöbbször varjúfélék fészkét foglalja el. Fészekalja 3-7 tojásból áll, melyekből 28-30 nap után kelnek ki a fiókák.

Táplálékában sok faj, elsősorban apró madarak szerepelnek, kisebb részben kistestű rágcsálókat is fogyaszt. Hazánkban rendszeres, de kisszámú téli vendég, főként a síkvidéken, általában szeptembertől márciusig találkozhatunk vele. A Körös Maros Nemzeti Park különböző tájain is megfigyelhetőek a téli időszakban, de sehol sem gyakori. A Kis-Sárréten is csak ritkán kerül szem elé, elsősorban a nyílt pusztai területeken, jószágtartó telepek közelében figyelhető meg, de a halastavakon és a környékbeli vizes élőhelyeken is előfordul. Ilyenkor, ha szerencsénk van, vadászat közben is megfigyelhetjük, amint rendkívül gyors szárnycsapásokkal, sokszor közvetlenül a föld felett repülve, üldözőbe veszi az apró énekesmadarakat.