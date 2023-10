A szervező, Bagdi Ildikó elmondta, hogy 22 pár táncos vett részt a felvonuláson, a döntő részük helybeli, a többiek pedig vésztőiek. A csárdást követően minden állomáson a lányok szőlőt, a fiúk pedig bort kínáltak a nézelődőknek. Hozzátette, hogy Okányból az összes fogat szerepet vállalt a felvonuláson, de érkeztek más településekről is fogatok, csakúgy, mint hátasok, valamint megemlítette, hogy évek óta a vésztői Deák János a rendezvényen a főbetyár.

Hangsúlyozta, hogy a szüreti felvonulással egy közel százéves hagyományt ápolnak, illetve persze az is cél, hogy ezzel is csalogassák az okányiakat a szüreti bálba, amelyen évről évre egyre többen vesznek részt.

Kisbíróként most is Varju Imre dobolta ki a strófákat, aki egyébként immár 29 éve vőfélyeskedik, a 615. lakodalmán van túl. Kiemelte, hogy a faluban egyedül neki van fényképes bizonyítéka arról, hogy 1930-ban táncoltak a szüreti felvonuláson – aszfaltutak hiányában akkor a falu porában –; ez is jelzi, hogy az esemény közel százéves múltra tekint vissza.

Mint fogalmazott, egyedülálló az országban, hogy az itt kidobolt, megtörtént vicces, tréfás eseteknél név szerint közlik, hogy azok kivel, kikkel estek meg. A mai korban persze ehhez minden szereplőnek hozzá kell járulnia, és ezt az érintettek örömmel meg is teszik. Elmondta, hogy folyamatosan viszik neki a híreket az okányiak, amelyekhez ő is hozzáteszi a magáét – tehát az elmondottak fele igaz –, és a történeteket rímekbe szedi. Összességében évről évre 200 sornyi strófa hangzik el a felvonuláson.

A mostani strófában Varju Imre megemlékezett arról, hogy meghozták a játszótérre a játszótéri elemeket, hogy letették az épülő római katolikus templom alapkövét. De volt szó a traktoros felvonulásról; a biharugrai halastóban kikötött gépről; egy kombájnról; arról, hogy a tésztaüzem annyira fellendült, hogy hamarosan a kakasoknak is tojniuk kell; vagy arról, hogy volt, aki a kocsmába telefon helyett tévétávirányítót vitt magával.