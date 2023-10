Akik élelmiszert s feldolgozott értéket állítanak elő, azoknak olyan szakmai közösséget alakítsanak ki, ami javítani képes azt a tevékenységet, amiben munkálkodnak. Ráadásul vannak olyan tevékenységek, amik kivesznének a köztudatból, ha a hagyományokat nem ápolnák, nem vinnék tovább a kézművesek, a kistermelők. Ők hazai, nemzetközi versenyekről sikerrel hazatérve komoly városmarketinget is jelentenek. A többségük családi gazdaságban dolgozik, archoz, családokhoz köthetők. Általuk, velük is jó irányba megváltoztatható világunk – fogalmazott Brlázs Róbert, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnöke a pénteki alakuló ülésen köszöntőjében. A Petőfi Művelődési Központ Bubik termében mini kiállítást is rendeztek, ahol lekvárok, sajtok, kolbászok, csíramálé, ivólevek, chilis és mézes portékák stb. sorakoztak és népszerűsítették előállítóik szakmai hozzáértését.

Zalai Mihály a vármegyenap tapasztalatairól is beszámolt

Fotó: Gubis Mariann

Kozsuch Kornél, a Békés Vármegyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, a gazdakör mindig újít azért, hogy még több tagot, fiatalt bevonzzon. Ezzel jó példát ad a többi gazdakörnek. Ilyen sikeres kezdeményezés volt a pálinka klub létrehozása is.

– Most is meglátták azt az igényt, hogy a kézművesek, a helyi kistermelők tartozzanak egy szakmai csapatba, információcserével juthassanak előrébb. Ilyen társaságban együtt gondolkodva még nagyobb profitot is tudnak realizálni. Az összefogással egymást erősítve, egymást ajánlva (ez a legjobb referencia) szerezhetnek újabb s nagyobb piacokat. Gratulálok a kezdeményezéshez.

Mini kiállítást is rendeztek az alakuló ülés idejére.

Fotó: Gubis Mariann

Békés Vármegyei Kormányhivatal osztályvezetője, dr. Bacsa Zoltán a résztvevőknek elmondta, ha Békés vármegyét az ország éléskamrájának nevezzük, arról elsőként a tömeges előállítású hagyományos növényi kultúrák jutnak az eszünkbe.

– Vitathatatlan, hogy a mezőgazdasági rendszernek fontos részét képezi az őstermelői, kistermelői élelmiszerelőállítás. Az is vitathatatlan, erre a területet egyre nagyobb figyelem összpontosul. Fontossá vált az embereknek, hogy ízletes, minőségi, egészséges termékeket fogyasszanak. Ezt biztosítják a kistermelők. Jogszabályok rengetege szövi át az agráriumot, a kistermelői tevékenység se kivétel – tette hozzá hatósági emberként az osztályvezető. E terület szereplőinek e széles körű szabályozásban nehéz eligazodni, s ezért is üdvözlendő, hogy a gazdakör a kézműveseknek, a kistermelőknek biztosít egy tagozatot, ahol ilyen szakmai kérdéseket is megbeszélhetnek. Felajánlotta a kormányhivatal segítségét.

Dávid Zoltán polgármester üdvözölte, hogy ilyen sokan csatlakoztak a tagozathoz. Olyan tömörülésnek nevezte ezt, amit innovatív emberek hoztak létre.

– Legyenek sikeresek, bátrak, hiszen vásárlókként is bizalommal vagyunk az értéket előállítók felé – tette hozzá a városvezető.

A tagozat 38 fővel alakult meg, a szervezeti hátteret a gazdakör biztosítja, de önálló szakmaisággal tevékenykedik majd Vincze Attila tagozatvezetővel. A tagozat elnökségi tagja: dr. Székely Nóra Klára, dr. Katona Orsolya, Havancsák Erika, Bereznyai Tamás.

Vincze Attila lett a tagozat vezetője, céljaikról beszélt.

Fotó: Gubis Mariann

A tagozatvezető ezután céljaikról beszélt, arról, hogy termékeikkel járják az országot, széles kapcsolati hálójuk tagjait hallgatva kiderült, mindenütt ugyanazokkal a gondokkal küszködnek. Hiányzik a problémák megoldására egy szakmai háttér, szervezet, ami segítené őket. Így kezdődött a tagozat szervezése, októberre összeálltak.

– Kézműveseket, kistermelőket, rövid élelmiszerláncban szereplő kisvállalkozókat kerestünk. Pozitív a fogadtatás. A napi munka mellett nem tudjuk a jogszabályi változásokat se követni, például az információmegosztással kívánjuk egymást segíteni – mondta a tagozat vezetője.