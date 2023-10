A Gondosóráért felelős társaság ügyvezetője, dr. Juhász Roland elmondta: egy kormány által indított és az idősgondozás területén egyedülálló programról van szó. A Gondosórát minden 65 év feletti igényelheti, aki saját otthonában él, nem szükséges hozzá sem orvosi igazolás, sem rászorultság.

Regisztrálni egyrészt a gondosora.hu oldalon, másrészt a 06-1/445-0080-as telefonszámon lehet ingyenesen. Kérheti a leendő felhasználó, valamint az őt segítő is. Olyan adatokat kell megadni, amelyek szerepelnek a személyi igazolványon és a lakcímkártyán, de szükség van elérhetőségre, valamint egy kapcsolattartóra, egy kontaktszemélyre, aki lehet családtag, ismerős, akiben megbízik az idős. A felhasználó a jelentkezést követően egy eszközt és a nap 24 órájában elérhető diszpécserszolgáltatást kap.

A segítség pedig egy gombnyomással érkezik. Lehet használni a jelzőkészüléket például biztonságérzet hiánya esetén, de olyan esetben is, ha elfogyott otthon az élelmiszer vagy a gyógyszer, és az idős nem tud elmenni a boltba vagy a patikába. Rosszullét, fulladás, otthoni baleset esetén is kérhető segítség, ugyanakkor abban az esetben is, ha például elromlott a kazán. Mivel van benne zuhanásérzékelő, eszméletvesztés esetén automatikusan vészhívást indít.

– Bármilyen gond esetén csak meg kell nyomni a gombot, és a diszpécserközpont megoldást keres a problémára, és szükség esetén a kontaktszemélyt is értesíti – ismertette dr. Juhász Roland. Az ügyvezető elmondta, hogy hamarosan elérik a 250 ezer felhasználót, azaz egy immár valóban működő rendszerről van szó. A Gondosóra beüzemelését egyszerűnek nevezte, és utána nincs más teendő, mint viselni vagy a csuklón vagy a nyakban egy nyakpánt segítségével, illetve időnként, ha merül az akkumulátor, tölteni.

Az olyan rendszeresen felmerülő kérdésekre is választ adott, miszerint a készülék használható pacemakerrel együtt, illetve vízálló, tehát fürdés, zuhanyzás közben is viselhető. A mobiltelefonnál pedig azért hasznosabb, mert az országban teljes lefedettséggel bír, míg vannak olyan területek, ahol nem lehet telefonálni. Úgy összegzett, hogy a Gondosóra a biztonságot, a segítségnyújtást, a gondoskodást, az otthonélés lehetőségét jelenti, illetve a családtagoknak megnyugvást ad.

Több történetet is megosztott, amikor valóban segítséget jelentett a Gondosóra használata. Például egy idős autóval ment a szeretteihez, amikor lerobbant a kocsi. Nem volt nála mobiltelefon, így az eszközön keresztül kért segítséget, és a diszpécserközpont értesített egy autómentőt. Volt, hogy egy idős vonattal utazott a rokonához, viszont a pályaudvaron nem találták egymást. A rokon felhívta a diszpécserközpontot, ahol segítettek neki abban, hogy az idős a vasútállomáson van, ott kell keresnie.

Életet is mentett az eszköz

A Gondosórát és a lehetőséget bemutató rendezvényt a Polgárok Békéscsabáért Egyesület, dr. Pálfi-Rigó Krisztina szervezte, ő köszöntötte az eseményre érkező időseket.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő videóüzenetében arról beszélt, hogy egy olyan, a kormány által ingyenesen indított szolgáltatásról van szó, amely fontos abban a tekintetben, hogy a 65 év felettiek biztonságban érezzék magukat, illetve a családtagjaik is őket. A diszpécserszolgálat a hét minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre áll, segít a bajba jutottakon.

Szegedi Balázs, Békés Vármegye Önkormányzatának alelnöke azt hangsúlyozta, hogy szükség van az idősekre és a tapasztalataikra, a Gondosóra pedig abban segít, hogy még hosszú ideig itt legyenek. Amikor invitálták az időseket a rendezvényre, volt, aki jelezte, hogy rendelkezik már Gondosórával, és hogy három hónappal ezelőtt az eszköz mentette meg az életét.

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének alelnöke, Müller János szerint nem szabad megfeledkezni az idősekről. A Gondosórával egy fontos idősügyi program indult el, és szerinte érdemes ezzel a díjmentes lehetőséggel élni. Egy sztorit is felelevenített: egy korát meghazudtoló, 87 éves néni előtte a zöldségesnél okosórával fizetett, és viselt Gondosórát is, tudva, hogy ha bajban van, akkor segítenek neki.