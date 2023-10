Az ország ötödik, és Békés vármegye első és egyetlen Honvédelmi Sportközpontja megalakulásának első évfordulóját ünnepelték Szarvason csütörtökön. A nap másik fontos eleme a Szemere Miklós Kupa 2023 elnevezésű verseny volt az egy éve átadott épületben, amelynek keretében az ifjú kadét programos lövészek mérkőztek meg egymással.

Dr. Simicskó István köszönőjében elhangzott, 2015 és 2018 között lehetett honvédelmi miniszter, amely időszakban igyekezett építkezni is. Ez utóbbi kezdődött a határkerítéssel, amiben a honvédség 18 ezer katonája vett részt annak érdekében, hogy Magyarország biztonságban legyen. Szintén ebben az időszakban indítottak el egy 10 éves haderőfejlesztési programot, amelynek számos eleme volt, így például a honvédség eszközparkjának bővítése, a tartalékos katonák létszámának bővítése, illetve egy olyan rendszer felépítése, amelynek keretében meg tudják szólítani a fiatalokat. Ennek része a Honvéd Kadét Program, aminek immár számos Békés vármegyei iskola is tagja. Hozzátette, a tapasztalatok szerint a program igen sikeres, az ifjú kadétek jelentős része a katonai hivatást választja, vagy rendvédelmi szerveknél kezd dolgozni, de az állami, illetve a magánszférában is elhelyezkednek közülük többen. Mégpedig az utóbbi két szektor előszeretettel alkalmazza őket, hiszen fegyelmezettebbek, mint a nem kadét programos kortársaik, emellett közösségben és csapatban rendkívül jól tudnak dolgozni. Ez a végeredmény pedig véleménye szerint a program sikerének egyik titka.

Babák Mihály, Szarvas polgármestere, Kónya István gyulai alpolgármester, dr. Simicskó István, Lovász György, a Szarvasi Karate Klub elnöke és Kálmán Tibor, Békés polgármestere Fotó: Jenei Péter

A Honvédelmi Sportszövetség elnöke kifejtette, manapság különösen fontos, hogy a haza megvédésére is képes fiatalokat neveljenek, hiszen éppen egy új világrend van kialakulóban, amelynek része többek között az Ukrajnában zajló háború és az Izrael ellen indított terrortámadás is. Elindultak tehát a folyamatok, hiszen az új világrend kialakulását mindig káosz előzi meg. Azonban nem szeretnék, hogy ez a káosz magával sodorjon bennünket, és ezért kell a honvédséget erősíteni és olyan értékes fiatalokat képezni, akiknek bátran át lehet majd adni a zászlót és az ország védelmét.