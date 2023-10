Megtudtuk, az első napirendi pont az idei költségvetési rendelet módosítása volt. Erre azért volt szükség, mert emelkedett a költségvetés, miután több olyan forráshoz jutottak, amelyek az év elején nem voltak betervezve. A büdzsé pedig a plusz összegekkel immár megközelíti a 6 milliárd forintot. A képviselő-testület továbbá foglalkozott a városi címer és zászló használatáról szóló önkormányzati rendelettel. Az utoljára 1991-ben volt szabályozva, amit most felelevenítettek és felújítottak a modernizálás érdekében.

Az egyik legtöbbször napirenden lévő téma a Liget Gyógyfürdő és Kemping helyzete, amiről ezúttal is tárgyalt a grémium. A polgármester visszaemlékezett, az év elején úgy fogadták el a fürdő költségvetését, hogy a szezon után visszatérnek rá, és tárgyalnak az esetleges kiegészítő támogatásokról. Ez utóbbi nemrég megtörtént, és az egyeztetések szerint mintegy 32 millió forinttal egészítik ki a létesítmény működési költségét. Továbbá döntöttek arról is, hogy mintegy 4 millió forinttal megtoldva a betervezett támogatási összeget biztosítják azt, hogy a fürdő – így azon belül a gyógy-, és az uszoda rész is – egész évben működjön, és ne zárjon be novemberben. Hozzátette, januárban viszont karbantartási munkálatok miatt zárva lesz az uszoda.

Döntött továbbá a képviselő-testület a Bursa Hungarica programhoz való ismételt csatlakozáshoz, amely immár sok éves hagyománynak tekinthető a városban. Ennek keretében a sikeresen pályázott tanulókat havi 10 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. Emellett felülvizsgálták az önkormányzati bérlakások kiadási díját, amivel kapcsolatban úgy döntöttek, nem emelnek az eddigi összegen.

Toldi Balázstól ismertette, a Gyulai Tankerületi Központtól megkapták az általános iskolai körzethatárokat véleményezésre, melyek megállapítását egyhangúan elfogadták. Döntöttek továbbá kisebb területek bérbeadásáról. Zárt ülésen pedig tárgyalták a 2024-es sajt-, és túrófesztivál megrendezéséről, amely ezúttal negyed évszázados lesz, így nagyobb volumenű rendezvényt terveznek.