Komoly hagyományai voltak s vannak a versenynek, ám a Covid-járvány megtörte a lendületét. Kimaradt négy év. Az idén meghirdették, igaz, több változást is bevezettek közben. Az előző évekhez képest csak olyan tanulók indulhattak, akik a verseny napjáig nem töltötték be a 18. életévüket. Az iskolák 4 fős csapatokat nevezhettek. A Gyulai SzC Orosházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola is ott volt a megmérettetésen.

A fiatalok feladata az volt, hogy kapott alapanyagból készítsenek bográcsban egy levest, grillen egy főételt és valamilyen desszertet is, szintén szabad tűzön. Ezen kívül külön értékelték a főzőhely kialakítását is.

Az elkészült menüsor értékelésekor nemcsak az ízeket pontozták, de számított a csapat egész napos munkája, a higiénia betartása, illetve az is, hogy hány gyufaszálat használtak a tűz begyújtásához.

Az orosházi fiatalok az előkelő 3. helyen végeztek

Az eredményhirdetéskor az orosháziaknak az előkelő harmadik helyet sikerült megszereznie a Beregszászból érkező ukrán és a sepsiszentgyörgyi székely csapat mögött. Ezen kívül egy különdíjat is bezsebeltek a diákok a legszebb tálalásért.

Az orosházi csapat tagjai: Csongrádi Bence, Csörnyei Hunor, Magony Noel, Zsóri Axel 11. osztályos és Székely Ivett (segítő) 14. osztályos szakács szaktechnikus tanulók voltak. Felkészítő tanáraik Szikora Attila és Gyenge Edit.