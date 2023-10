Csicsely János békéscsabai őstermelő kiemelte, nála is a krizantém és az árvácska fogy a legjobban. A vágott, szálas krizantém helyett azonban ma már a cserepest választja a többség. Míg az előbbi néhány napig, utóbbi több hétig is kitart.

– Az őszi, nagy meleg miatt a fóliában megtámadták a virágot különböző növényi kártevők, szinte már a permetezővel kellett aludnom – hangsúlyozta Csicsely János. – Mindez a termesztés költségeit is növelte. Ugyanakkor minden előírást betartottunk, így szermaradvány nincs a növényekben, egészségesek, pompáznak.

Csicsely János békéscsabai őstermelőt is sokan felkeresik ezekben a napokban. Fotó: Für Henrik

Az őstermelő kitért arra, valóban a fehér krizantém a legnépszerűbb, ezt a sárga követi. Az árvácskát sokan azért is választják, mert áttelelő növény, nem fagy ki. Csicsely János szólt arról, ma már nyílásfokozó és nyílásgátló szereket is forgalmaznak a szaküzletekben. Többen arra esküsznek, hogy szőlőcukrot tesznek a vízbe, így jobban kinyílik, kibontakozik a virág.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) elmondták, a krizantém a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli. Bár idén nem volt drasztikus aszály, az elégtelen növényvédelem károkat okozhatott, valamint esetenként árnyékolást, hűtést, párásítást kellett alkalmazni. Szabadtéren történtek növénykiégések is, illetve a fóliás növényeket helyenként atka támadta meg, ami miatt markánsabb, költségesebb növényvédelemre volt szükség. A vásárlóknak a szakemberek javasolják, hogy a virág megvétele után érdemes fertőtleníteni a tárolóedényt, vödröt, így azt követően akár több hétig eláll a szálas virág is. Javasolt emellett a virágárusoknál kapható virágtartósító szer használata.

– A krizantémtermesztés önköltsége magas, amit a termelői árakban nehéz érvényesíteni, többen például zöldségtermesztésre váltottak a virágtermesztésről – ecsetelték a NAK-nál. – Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel. A vágott virágot például több napos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak.

Nagyné Giricz Edit üzletében is a krizantém a sláger. Fotó: Für Henrik

Nagyné Giricz Edit békéscsabai virágkötő elmondta, üzletükben is a krizantém a sláger, de kiskoszorúkat is többen vásárolnak selyem-, élő- és szárazvirágokból. Műanyagvirágot ők nem árulnak, így is eléggé szennyezzük a környezetünket.

Az egyik békéscsabai nagyáruházban ugyanakkor a műkrizantémok széles skáláját is láttuk hétfőn. Főként nyugdíjasok vásárolták, mert ez biztosan nem fagy el, illetve, ha az élővirág elnyílik, csúfítja a sírt.

A nagyboltban sírgyertyákból, mécsesekből is található ezerféle. Az egyiknél angyalka tartja a mécsest, de kisházikóra emlékeztető mécsesházban elhelyezett gyertyát is kínálnak. Már 30–50 százalékos kedvezményekkel is csalogatják a vásárlókat, bizonyára nem szeretnék, ha ezek a kimondottan mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódó áruk rajtuk maradnának.