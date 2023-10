Az irodavezető ismertette, néhány hete született egy olyan bírói döntés, amely szerint letöltendő börtönbüntetést kapott egy szaporító, aki megsértette a törvényt. Ezt a döntést véleményük szerint üdvözölni kell, és egyúttal a lakosságot a lehető legszélesebb körben meg kell ismertetni a felelős állattartással. Ez utóbbi céllal hívták életre a fórumot.

Sztraczinszki Péter, a Felelős Állattartásért Egyesület elnöke kifejtette, kezdeményezésük célja az volt, hogy minél szélesebb körben ismertették a társállatok helyes tartásmódját. Azért, hogy az emberek ne csak vegyenek egy állatot, és maguk mellett tartsák, hanem tisztában legyenek annak az igényeivel, és megadjanak neki mindent – elegendő teret, megfelelő táplálékot és ingereket – amire szüksége lehet. Hozzátette, ezen ismereteket először egy kutyás bemutató, majd egy előadás keretében adták tovább a jelenlévőknek.

Az elnök előadásában ismertette többek között azt, hogy milyen gyakran érdemes állatorvoshoz, azon belül pedig szakállatorvoshoz vinni kedvencünket. Elárulta azt is, hogy immár Békéscsabán is rendel egzotikus állatokra specializálódott állatorvos, dr. Sproch Ágnes személyében. Hozzátette, egyébként ő maga is leginkább az egzotikus állatokkal, így például a hüllőkkel, egzotikus rágcsálókkal és halakkal foglalkozik a mindennapokban.

Sztraczinszki Péter elmondta, sajnos még mindig van arra példa – különösen az ünnepek előtt –, hogy az emberek meggondolatlanul vásárolnak állatot maguknak, gyermeküknek vagy családtagjuknak, és előzetesen nem tájékozódnak például annak élettartamáról, igényeiről és megfelelő tartásáról. A legutóbbi húsvét után két héttel például ő maga is kapott olyan telefonhívást, amiben három elhagyott kisnyúlról értesítették, melyeket a Dobozi erdő sarkában fedeztek fel. Alig két hónapos, ajándékba vásárolt nyuszikról volt szó, akiknek története a gyors intézkedésnek köszönhetően szerencsés véget ért, de ez nem mindig alakul így.

Már két hónapos kortól érdemes a kutyákat nevelni Fenyőfalvi Krisztián és Fenyőfalviné Fanni, a Kutyák Jövője Sportegyesülettől érkeztek a fórumra, és tartottak bemutatót a jelenlévőknek. Elárulták, ők a zsámbéki kutyaiskolában már 8 hetes korban elkezdik a kölyökkutyák kiképzését, az átlagos 3-4 hónapos kor helyett. Fenyőfalvi Krisztián elárulta, a legfontosabb bevésődési időszak ugyanis 2-4 hónapos korig tart a kutyáknál, így amit ebben az időben megtanul a kutya, azt sosem fogja elfelejteni. Tájékoztattak továbbá a megfelelő szakember kiválasztásának fontosságáról, az engedelmes feladatok kölyökkori alapozásáról és a szocializálásáról. Bemutatták továbbá a BH vizsga (nemzetközi kísérő kutya vizsga) tudnivalóit, valamint az IGP sport őrző-védő ágazatát. A bemutatót egy 2,5 éves, malinois kutyával kezdték, amely a négy belga juhászkutya egyike.

Shelby a bemutató alatt végig gazdája utasításaira figyelt Fotó: Vásári Erzsébet