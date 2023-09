A fentieket is tartalmazza az a magyar-román határon átnyúló projekt, amelyre a városi közgyűlés döntése nyomán pályázatot nyújt a békéscsabai önkormányzat és Nagyvárad. A grémium ülésén arról is határoztak, hogy egy környezetvédelmi, légszennyezést csökkentő projektre is pályázik Békéscsaba, partnerségben Nagyváraddal, valamint a Szegedi Tudományegyetemmel: ebben többek között úgynevezett sétáló erdőket telepítenének.