– Örülünk, hogy a legjobbak versenyét láthatja egyes és kettes fogathajtásban is a kondorosi, valamint a környékbeli közönség – hangsúlyozta Skorka Péter Csaba, a kondorosi egyesület elnöke. – Városunkat is többen képviselik a kétfordulós döntőn, de érkeznek lovak és hajtók a vármegye számos pontjáról, Mezőberénytől Gádorosig, Gerendástól Újkígyósig. Emellett természetesen a legjobbak jönnek ezekben a kategóriákban az egész országból. A verseny szeptember 30-án, szombaton negyed tízkor kezdődik, és délután négykor derül ki az eredményhirdetésen, hogy kik lettek a legjobbak. Családi programot állítottunk össze, vagyis a gyermekek számára is meglepetésekkel kedveskedünk, szerintünk nagy durranás lesz.