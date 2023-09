A rendezvényen Babák Mihály polgármester elmondta, nagy öröm számára, hogy újabb hagyományt teremthettek Szarvason a Körös-körül a Körös-körül Futófesztivállal, ami évről-évre egyre több embert mozgat meg, és invitál a városba. Hozzátette, arra biztat minden jelenlévőt, hogy ne csak szeptemberben, egy jóízű futás kedvéért keressék fel városukat, hanem az év többi időszakában is, például a nyári hónapokban, amikor több mint 70 napon át jobbnál-jobb előadásokkal várják a közönséget a futófesztiválnak is otthont adó Vízi Színházban.

Molnár Etele alpolgármester elárulta, vállalkozásával maga is támogatja a futófesztivál megvalósulását, és a részvevőknek is kedveskedtek egy kis ajándékkal. Hozzátette, jó volt hallania a verseny reggelén Krivik Viktortól, a futófesztivál egyik megálmodójától, valamint szervezőjétől, hogy mintegy 450 nevezővel számolhattak idén, ami igen szép létszám. Molnár Etele után Lázár Zsolt evangélikus esperes elárulta ő maga is benevezett a futóversenyre. Hozzátette, a futás egyik lényege az, hogy legyőzzük önmagunkat.

Csernus Zsolt képviselő mondott köszöntőt, aki mindenkinek jó futást és szép szarvasi élményeket kívánt, amit például a páratlan látványvilágú versenyútvonal biztosít számukra. A képviselőt követően Prisztai Viktor, a VLG képviselője szólt a jelenlévőkhöz, aki elismerte a szervezők kitűnő munkáját, és jóegészséget, valamint jó sportolást kívánt mindenkinek.