Az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának a mezőgazdasági programelemében tizenhárman vesznek részt. A Kun-tanyai telephelyen sertés- és juhtartással foglalkoznak. Több portán sokféle növényt temesztenek. A földieper is sok kézi munkát igényel, jó piaca volt idén.

– A fűszerpaprikánk is jól hoz, de értékesítünk a lakosság körében az általunk termesztett paradicsomból, paprikából, hagymából, krumpliból is – ezt már dr. Szilágyi Tibor polgármester mesélte. A másik programelemük a szociális és közút (11 főnek adva munkát), ennek köszönhetően a település utcáin, közterein a fűnyírást, a kátyúzást, a karbantartást végzik el.

A helyi sajátosságok programban (5 fő dolgozik) pedig a térburkoláshoz szükséges téglákat gyártják, ezekkel burkolják a parkok, emlékművek környezetét, a járdákat. Idén a településen több padot is kihelyeztek. A Kossuth utcán (a tájház mögötti területen) a meglévő filagória kerítést kap. Most zajlik a Béke-tér felújítása. Megújul még a buszmegálló melletti park is. Az év végén raklapokat (a térkövek tárolásához és a mezőgazdasági programhoz is szükséges) és újabb térköveket gyártanak majd. Az idei békéscsabai közfoglalkoztatási kiállításon mindenből megmutattak egy kicsit – tette hozzá a polgármester.