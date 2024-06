– Elgondolkodott azon, hogy mi lett volna ha mondjuk egy holland, vagy német klub hívta volna és nem a Békéscsaba?

– Később volt egy érdeklődés Németországból egy olyan csapattól, amelyiknél a Békéscsaba egyik akkori támogatójának, a Techemnek volt érdekeltsége.

– Számtalan emlékezetes mérkőzést vívott a Békéscsaba színeiben, ezek közül ki tudna emelni néhányat?

– A Ferencváros elleni 1994-es hazai és a Győrrel szembeni idegenbeli mérkőzéseket mondanám, mindkettőt öt kettőre nyertük. Bár egyik mérkőzésen sem lőttem gólt, de jól játszottam. Emlékezetes még a hazai Videoton elleni csata, amikor három gólt is lőttem, de említhetném még a BVSC elleni meccset, amit négy nullára nyertünk meg, és én kétszer találtam be. Nem ebben az idényben, de kétszer voltam eredményes a Verebes József irányította Vasas otthonában négy nullára megnyert bajnokin is.

– Miért volt olyan erős akkoriban a Békéscsaba? És mi volt az akkori edző, Pásztor József titka?

– Egy nagyon jól összerakott csapatról beszélhetünk, jó stábbal, jó játékosokkal, gyors futóemberekkel, a középpályán Viorel Vanceával és Csató Sándorral, akik a védekezés mellett a támadójátékot is megtámogatták. A sikerhez hozzájárult az is, hogy kevés volt a sérülés, ami minősíti az edzéseket is. Ha megfelelő edzésmunkát végez a csapat, kevés az izomsérülés. Voltak olyan edzésmódszerek, melyekkel meg tudtuk lepni az ellenfeleket. Gyakoroltuk az emberelőnyös helyzeteket, a három a kettő és a kettő az egy elleni játékot. Nekem egyetlen ékként kellett sokszor visszaadnom a labdát, majd a felfutó társaknak kiadni a szélre. Kis szerencsével bajnokok lehettünk volna, de az utolsó fordulókban olyan vereségek jöttek, ami miatt lecsúsztunk az élről.