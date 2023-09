Elsőként a Pavilonhoz érkezett meg a grémium, ahol Molnár Etele alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket a beruházásról. Ismertette, immár jó ideje minden képviselő-testületi ülés egyik témája az Erzsébet-ligeti fejlesztés, és minden alkalommal megtekintik a munkafolyamatokat is. Mindez egyfajta kontrollt is jelentett a kivitelezőnek, és örömmel tapasztalják, hogy a legutóbbi, augusztusi bejárás óta immár egy jóval biztatóbb képet látnak a helyszínen a közelgő befejezést illetően.

Tóth Sándor projektigazgató részletezte, a beruházás jelenleg 99 százelékos készültségi állapotban van. Hiányzik még a konyhaberendezés helyére illesztése, az eszközök bekötése, az épület homlokzatán az árnyékoló falak kialakítása, illetve kisebb-nagyobb elektromos munkák, ezek a bejárás idején is folyamatban voltak. Az épület tehát lényegében készen van, már csak az utolsó "simítások" vannak hátra, valamint azt az elektromos-, tűz- és villámvédelmi dokumentációt várják, amit a kivitelezőnek kell elkészítenie. Amikor ezt megkapják, megtörténhet a műszaki átadás, amely októberben várható. Molnár Etele hozzátette, az októberi műszaki átadás nem jelent csúszást az elszámolásnál, illetve örömmel tapasztalja, hogy az épület kerítése is elkészült, valamint a sörkert burkolását is befejezték.

A Kacsa tó rekonstrukciójának helyszínén szintén Molnár Etele köszöntötte a jelenlévőket. Itt szemléltette, hogy az épület tartószerkezete már áll, jelenleg a héjazat aládolgozása folyik. A kiszolgáló épület falazása is elkészült, illetve a külső rész teljes zsaluzása és öntése is megtörtént. A Sport és Malom utcák felőli részen éppen a közlekedő utakat és a sétányt alakítják ki, valamint parkolókat építenek. Az Üdülő sétányon szintén az említett munkálatok folynak. Továbbá elkészült a híd mederrésze és alapja is. De a beruházás egyéb területein is jól haladnak a munkálatok.