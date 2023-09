Erdős Tímea szervező elmondta, sportot kedvelő társaságként fogtak bele most is a környezet megtisztításába. A rendbetétel mellett akciójukkal felhívták a többiek, a fiatalabbak figyelmét is arra, hogy a bennünket körülvevő természetes környezetet nem szennyezni, hanem megóvni kell. Csányi Illés, a körzet önkormányzati képviselője hozzátette, ez a zöldfelület mindenkinek – nemcsak a jó példát mutató futóknak, kerékpárosoknak – az egyik hasznos életeleme.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere kiemelte, szívesen vett részt a programban, hiszen hetente többször is teljesíti amatőr futóként a távot, sőt, Póstelekig is elmegy, majd onnan vissza.

Csányi Illés és Varga Tamás is példát mutatott

– Tiszta, minden káros anyagtól mentes környezetben sokkal jobban esik a futás az embernek. Közben az ember gyönyörködhet természeti értékeinkben, amiknek nem vagyunk híján Békéscsabán és környékén – ecsetelte az alpolgármester. – Arra törekszem én is, hogy tartsuk fent, védjük, óvjuk ezt az élhető környezetet. Csányi Illés kollégámmáal együtt gondoskodtunk az akcióhoz szükséges zsákok biztosításáról, valamint az összegyűjtött szemét elszállításáról.