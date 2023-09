Sinka Popey Zsolt éli a hétköznapi dolgos emberek mindennapjait Orosházán párjával. Manuálterapeutaként dolgozik, s közben megállás nélkül edz, testtömegét gyarapítja, jelenleg 104 kiló. Kéthetente megmozdít egy brutálisan nagy darut a fogaival. Ahogy szokta. Egyelőre az öttengelyes, 60 tonnás monstrum az edzőpartnere.

– Három különböző rekordra készülök október 27-én, de az is rekord, hogy egy napon történik minden. Lehet, hogy ott is hagyom a fogamat – ezt még az orosházi, nyári programján nyilatkozta Popey. Tegyük hozzá, ha minden a tervei szerint alakul, ez bizony világszám lesz. Lássuk a részleteket (amire még a hazaiakon kívül a külföldi sajtó is kíváncsi).

– Aznap, pénteken reggel a TV2 székházánál kezdek, 14 személygépkocsi akad a fogaim közé élő adásban (a fő autót a Hyundai Kecskemét, a többit a Tv2 biztosítja). Majd Budapestről Kecskemétre utazok Erős Pista új üzemében elhúzni hat darab kamiont. Ennek az az érdekessége, hogy a karaván összesen 140 méter hosszú. És a harmadik erőpróbám egy újabb kis utazást követően Kakucson lesz pénteken 16 órakor. A nyolctengelyes 200 tonnás darut szeretném elhúzni hibátlanul a ringen úgy, ahogy kell.

Popey úgy érzi, pillanatnyilag a felkészülése 65 százalékos, az 5 tengelyes, 60 tonnás daru után a 6-7 tengelyes változattal is gyakorol még. Reményei szerint mindhárom helyszínen, minden húzós kísérletével kivívja közönségének az elismerését.