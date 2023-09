Kígyózó sor várta, hogy a kürtöskalács alatt a parázs olyan izzó legyen, hogy a finomság mihamarabb elkészüljön. Kíváncsi tekintetek követték, hogy kell forgatni, hogy egyenletes legyen a sülés – volt is segítsége Trnkócziné Kukucska Zsuzsika néninek, aki éppen olyan visszatérő, mint a nagycsaládosok kreatív kis közössége.

Egész délután nagy volt a nyüzsgés, a vigasság a játszótéren.

Szabóné Andrea elárulta, a magyar népmese napjához igazították az alkotói tevékenységüket: készíthettek a gyerekek süniket (Sün Balázst mintázhatták meg); a három kismalac és a házuk is elkészülhetett az ügyes kezek nyomán. Feleleveníthették a Kisvakond kalandjait is.

A gyerekeknek sok programmal kedveztek.

Sorjátékok, táncos, zumbás, mindenkit megmozgató, a sportpályára csábító műsorszámok tették változatossá a szombat délutánt, ahol a picik, a kicsik, a kamaszok és még a kísérő felnőttek is remekül érezték magukat.

Frankó Attila a házigazdák nevében arról mesélt, hogy sok év után azok a gyerekek, akik valamikor rendszeresen jártak oda játszani, most segítőkként tértek vissza.

– Csapatépítésnek is kiváló ez a nap. Önkénteseink már nyitás előtt jöttek, segítettek felállítani a játszóhelyeket, takarítanak, folyamatosan teszik a dolgukat, de arcfestőink és Zsuzsika néni, meg a nagycsaládosok is visszatérnek hozzánk évről évre, hogy az év legnagyobb bulijának a részeseivé váljanak. Nagyon példás, amennyi felajánlást kapunk jól működő kapcsolatainknak köszönhetően – tette hozzá, majd ment is tovább, hogy felkonferálhassa a következő műsorszámot.