A feltételek a rendezvény honlapján (csabaikolbaszfesztival.hu) megtalálhatók.

Hégely Sándor fesztiváligazgató elmondta, a mangalica méltánytalanul szorult egy időben háttérbe, és ennek az értékes húsú, szalonnájú, az egészségtudatos táplálkozásban fontos szerepet játszó fajtának a bemutatását, népszerűsítését is felvállalta a Csabai Kolbászfesztivál.

– Mi innovációként a múlthoz viszonyulást, idomulást is elővesszük, ennek pedig része a mangalica – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ez az őshonos fajta a második világháború után szinte teljesen eltűnt, pedig előtte 600 ezer példány volt az országban. Közös feladatunk, hogy újra az őt megillető helyre kerüljön. Ezért a mangalica fajta húsának a felhasználásával rendezzük a vasárnapi töltőversenyt, és örülünk azoknak az árusoknak is, akik mangalicatermékekkel jelennek meg a fesztiválon.

Az igazgató kitért arra, a mangalica adottságai miatt a magyar vidéken képes a legmagasabb minőséget produkálni. Egyszerűek a tartási és tenyésztési körülményei, kiváló a zsírtermelő-képessége. A mangalicából készült termékeket a világ elismert gasztronómiai szakemberei is nagyra tartják. Magas az élvezeti értékük, a mangalicának porhanyós, ízletes, lédús a húsa, lenyűgöző a szalonnája. Kedvező zsírsav-, antioxidáns- és mikroelem-tartalma miatt a mangalicatermékek az egészséges táplálkozás fontos részét alkotják.

– Bízom abban, hogy a CsabaPark Mokry-sátrába a versenyzőkön kívül is sokan ellátogatnak október 22-én, vasárnap délelőtt, hogy megismerkedjenek ennek a fajtának a húsával, az ebből készülő kolbász fűszerezésével. Ha a szülők, nagyszülők – versenyzők és látogatók egyaránt – kihozzák gyermekeiket, unokáikat is, akkor az élmény mellett a mangalica hagyományának továbbadásához is hozzájárulnak. Ez egy nemzeti kincsünk, amit meg kell őriznünk a jövőnek is.