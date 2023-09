A Bortéren ott vannak jelenleg is a borrendek, a borbarátok és néptáncosok a nagyközönséggel egyetemben a Dóm téren. Ahol 1991-es, szegedi megalakulása óta most először kapott lehetőséget arra a Szent Vince Borrend, hogy ezen a történelmi helyszínen új tagot avathasson. Hunyadvári József mellett Lukács Sándor, a borrend nagymestere, a Békés vármegyei lovagi szék elnöke is új borlovaggá fogadta, illetve avatta Dobos Zsófiát, aki hódmezővásárhelyi egyetemistaként elvégzett egy alapfokú borászképzést is. A ceremónián részt vett Pusztai Csaba, Zsófi borrendi ajánlója is.

– Ezzel borrendünk az országban egyedülállóan három történelmi helyszínen, januárban az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban, májusban a Gyulai várban és most, szeptemberben a szegedi Dóm téren avatott borlovagot – emelte ki Lukács Sándor.