Szelezsán György elmondta, őseink véres harcok útján, áldozatokkal szerezték meg földünket, amit több mint ezer éve az otthonunknak nevezünk. Hazánk megtartása azonban nagyban köszönhető a keresztnek és Szent István királyunk szellemiségének. Hozzátette, Elekre is vonatkozik az, hogy a kereszt tartotta meg, hiszen a török dúlást követően a település lakossága elnéptelenedett sok másikhoz hasonlóan, majd a betelepítésnek köszönhetően immár 299 éve újranépesült a terület, ami mára egy négynemzetiségű város lett, megmaradva a keresztény kultúra mentén. Hangsúlyozta, a most felállított kereszt a városnak és annak is jelképe lesz, hogy továbbra is a keresztény nézetek szerint nevelik gyermekeiket.

Id. Drágos József, az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elárulta, gyermekkorában az új kereszt helyétől nem messze egy állatfelhajtónál állt egy szent kereszt, amihez hétvégente mindig virágot vittek. 1959-60 környékén azonban azt a keresztet eltávolította az akkori hatalom. Hozzátette, bár az eredeti helyre egy épület miatt már nem lehetett új keresztet állítani, viszont találtak neki új helyet, és közös erőből, illetve akaratból újra lett keresztje Eleknek.