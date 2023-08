A szakember elmondta, az M44-es gyorsforgalmi út jelenleg is épül a Szentkirály és Lakitelek, valamint Szentkirály és Kecskemét között, míg előbbi fejlesztéshez több egyéb kapcsolódó beruházás is csatlakozik.

Kitért arra, hogy az M44-es jövőre elér Szentkirályig és az odáig vezető szakaszt át is adják majd. A további szakaszok viszont még épülnek Kecskemétig, így a Szentkirálynál lejövő forgalom biztonságos levezetése érdekében a bácsi megyeszékhelyig különböző fejlesztések és beruházások is megvalósulnak.

Kecskemét külterületén, a 44-es főút és a Szentkirály felől érkező úgynevezett 4622. jelű Kecskemét-Szolnok összekötő utaknak a kereszteződésében, vagy ahogy a legtöbben ismerik, a Fekete Gólya Étterem közelében a kereszteződés teljes mértékben átépül, kétsávos turbó körforgalom jön létre. Ez fogja három ágon levezetni a forgalmat, ami Szentkirály felől érkezik. Emellett a Szentkirály felől épülő kerékpárút is itt csatlakozik be a 44-essel párhuzamosan már jelenleg is futó kerékpárútba. A 44-es alatt egy kerékpáros aluljáró épül a biciklis forgalom biztonságos átvezetés érdekében.

Szintén a 44-eshez kapcsolódóan, Kecskeméten, a MIG-es, repülős körfogalomnál egy úgynevezett bypass ág, egy elkerülő ág épül. Ennek az oka, hogy a 44-es felől érkező forgalom könnyebben eljusson a 445-ös elkerülő felé. Gyakorlatilag a 44-es felől a körforgalom mellett lesz egy külön sáv, egy külön jobbra ág, amelyikből el lehet majd menni a reptéri út felé, és onnan pedig az elkerülőre. Ez a rész csak személygépjárművek, személyautók számára lesz használható. A legnagyobb ágú forgalomból az autósok gyakorlatilag a körforgalom érintése nélkül jobbra direkten le tudnak hajtani, ami közvetlenül gyorsítja a forgalmat, és a csomópont terhelését is csökkenti.

A szakember megerősítette, a Szentkirály-Lakitelek szakasz építéséhez kapcsolódóan számos útfejlesztés, útberuházás zajlik, amelyek közül az egyik leglényegesebb, a Szentkirály elkerülő út megépítése. Ez azért fontos, hogy a várhatóan tovább növekvő forgalom ne érintse a település belterületét. Ennek érdekében valósul meg a 2,8 kilométer, 2-szer egysávos útszakasz. Ezen a szakaszon már aszfaltrétegek láthatók, az út nagy részéről már csak a kopóréteg hiányzik.

Hozzátette, a kezdőcsomópont egy ötágú körforgalmi csomópont lesz. Az öt ág a 44-es felől érkező 4622-es úti ág, a Lakitelek felé tartó ág, a Szentkirály községbe vezető út, egy földút csatlakozása és az elkerülő.

Az elkerülő végpontja a település másik oldalán egy balra sávos osztályozós csomóponttal zárul. Az M44-es Szentkirályig tartó szakaszát addig nem is lehet átadni, amíg az elkerülő nem készül el. A fejlesztés célja, hogy Szentkirályt egy napig se terhelje olyan forgalom, ami nem oda való.

Lakitelek és Szentkirály közötti szakaszról kifejtette, az M44-esnek ezt a következő szakaszát várhatóan jövő év elején adják majd át. A 4,6 kilométeres szakaszon szinte végig aszfalt kötőréteg van, a kopóréteg még hiányzik róla és a forgalomtechnikai elemek is. A Tiszakécske és Szentkirály közötti szakaszon lesz két körforgalom, illetve ott épül meg a Szentkirályi Komplex Pihenőhely, ahol távlatban üzemanyagtöltő-állomást is lehet létesíteni. Kisebb játszóteret és fitneszparkot is kialakítanak a pihenőhelyen.