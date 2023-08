A 101. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, Lipták József alezredes elmondta: a tábor zárásaként lehet beszélni az előkészületekről, a hagyományőrzésről, de a legfontosabb az, hogy a fiatalok jól érezték-e magukat. Feltette ezt a kérdést az ifjaknak, amelyre válaszként zengett az igen.

A tábor parancsnoka, Szőke Gábor tartalékos hadnagy elmondta: jó hangulatban telt a tábor, és az időjárással sem volt gond annak ideje alatt. A hagyományőrző programokat kiegészítették a megszokott sportos, játékos feladatokkal, vetélkedőkkel – volt most is például lajhármászás –, a gyerekek elsajátíthatták az alapvető készségeket, előkerült a gumikarabély is.

Macsári József polgármester köszönetet mondott, hogy a 101. Területvédelmi Zászlóalj két tábort is szervezett a Várhelyi Táborban. Érdekesnek nevezte azt, amit a fiatalok bemutattak a záró eseményen, és hangsúlyozta, a hagyományok ápolása, tisztelete mindenki feladata. Hozzátette: a gyerekek felfedezhették Szeghalmot is, megnézték a Mundérba bújt történelem című kiállítást, ahol régi egyenruhákat, fegyvereket, tárgyakat láthattak a világ minden tájáról. Hangsúlyozta: a város ugyancsak kötelességének érzi az értékek megőrzését.

A tábor ideje alatt a rajok versengtek egymás között, de az egyéni teljesítményeket is értékelték. Az alaki foglalkozásoknál kiemelkedőt nyújtott Ambrus Ádám, Jenei Vince és Váradi-Bende Péter, sportban Kabódi Kende, Keszi Sebestyén és Kobra Richárd Péter, a hagyományőrző programokban pedig Borbély Zsolt, Feje Fanni és Lédig Márton. A legjelentősebb elismerést, a vörös barett sapkát Nagy Vendel érdemelte ki. A 14 éves dévaványai fiatal elmondta, most készül középiskolába, ahol szoftverfejlesztést fog tanulni, de érdekli a honvédség is. A táborban leginkább az tetszett neki, amikor egy Ural teherautóval terepen mentek Vésztő-Mágorra.