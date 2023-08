Mint a Körös-Maros Nemzeti Park oldalán hírül adták, a két tábori turnust hasonló programokkal bonyolították le, szakmai, szabadidős és kézműves foglalkozásokon egyaránt részt vehettek az általános iskolások. A szakmai programok között nagy sikert aratott a hajnali madarászat, melynek során a Réhelyi tanösvény ébredező élővilágát figyeltük meg, s beazonosítottuk a különböző fajokat. A nagyszénási Mira Csillagászati Egyesület tagjai izgalmas előadást tartottak, s két teleszkóp segítségével a különböző halmazokat, páros csillagokat és a Tejútrendszert is megcsodálhattuk.

„Igazgatóságunk munkatársai érdekes előadásokat tartottak a túzokokról, a kardoskúti madárvilágról, volt botanikai túra és ragadozómadár-bemutató is. Utóbbi igen nagy sikert aratott, mivel a gyerekek akár kézre is vehettek egy vándorsólymot vagy egy afrikai uhut. Az éjszakai riadó szintén bőven tartogatott izgalmakat. A kézműves programok keretében készítettünk papírsárkányt, lepkeházat, leskunyhót, sőt még egy négy állomásos tanösvényt is, kizárólag természetes anyagok felhasználásával. A gyerekek ügyesen oldották meg a különböző ügyességi feladatokat, jól töltötték ki a szakmai programokhoz kapcsolódó feladatlapokat. A tábor végén összesítettük az elért pontokat, s a legügyesebbek apró nemzeti parki ajándékokat kaptak. Természetismereti táborainkba külföldről (Romániából és Belgiumból) is érkeztek magyar anyanyelvű résztvevők” – írta a nemzeti park.