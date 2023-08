Enikő elmondta, hitvallása, hogy a gyermekeket minél kisebb korban kell megismertetnünk hagyományainkkal, a természetes anyagokkal és azok felhasználási lehetőségeivel. Megtanította a gyermekeket, mi a különbség a mézeskalács és a mézespuszedli között, és a nebulókkal irókáztak is a mézeskalácsokra. Fonalból barátságkarkötőt készítettek. Megható volt, hogy a kisgyermekek többsége édesanyjának, illetve édesapjának szánta a népi ékszert. Miként a levendulából készült illat- és álomzsákot is. Ahogy a táborozók mondták, odavarázsoljuk anya és apa párnája alá, és jót alszanak ettől.

Enikő szerint nagyon fontos része a tábornak, hogy népi ügyességi játékokat is megismerhettek a gyermekek, népdalokat, népi énekeket, mondókákat is tanulhattak. A gyöngyékszerek készítése mindig hálás téma, így volt az a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Térben is Békéscsabán.

Bujdosó Enikő kiemelte, a mézeskalácsoknál a népi vonal, az egyszerű, letisztult formák és színek képviselője. Szereti a rózsaszínt, de a nem a mézeskalácsban.

– Számomra a legcsodálatosabb, amikor hagyjuk kikandikálni a mézeskalács gyönyörű, aranybarna színét a díszítésből – emelte ki a táborvezető. Hozzátette, az adventi és a karácsonyi időszak süteményének tartjuk a mézeskalácsot, de ez már jó ideje nincs így. Születés- és névnapra, egyéb családi, társasági rendezvényre vagy pusztán kedveskedésnek is készítik, irókázzák, mintázzák. Egy csodálatos világ, kifogyhatatlan ötletekkel, variációkkal.