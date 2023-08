Az önkormányzati tulajdonban lévő ültetvényt jelenleg egy vállalkozó, a mezőberényi Molnár Péter üzemelteti. Elmondta: két hektáron található szőlő – összesen 16 fajta, a Nérótól az Eszterig, és a terület legnagyobb részét, mintegy egyharmadát Csabagyöngye teszi ki –, valamint fél hektáron gyümölcsös.

Hozzátette, hogy a Csabagyöngye ért be a legkorábban, és a szokásnak megfelelően most, augusztus első felében. Mivel sokkal több csapadék hullott eddig idén, mint tavaly, kevesebb öntözésre volt szükség, és a termés is lényegesen gazdagabb lett az előző évihez képest.

A szombati Szedd magad! akción részt vett ismerőseivel Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is, aki szerint remek kikapcsolódást jelent, ha az ember a kerttel foglalkozhat. Emlékeztetett, hogy több mint tíz évvel ezelőtt hozta létre Hanó Miklós alpolgármester kezdeményezésére a szőlő- és gyümölcsültetvényt az önkormányzat, ahol nemcsak Csabagyöngye, hanem más csemege- és borszőlőfajták is helyet kaptak, illetve gyümölcsfákat ugyancsak ültettek.

A létesítésekor több szempont érvényesült. Egyrészt az, hogy ezzel is emlékezzenek Békéscsaba díszpolgára, Stark Adolf munkásságára, tehát van egy helyismereti, helytörténeti vonal. Másrészt pedig segíti az ültetvény azt, hogy az érdeklődők szőlőhöz jussanak, hogy kiszolgálhassák a helyi igényeket, akár ilyen Szedd magad! akció keretén belül, és ennek turisztikai vonzereje is lehet. Hozzátette: régen sokan ültettek és termeltek szőlőt Békéscsabán, ma kevesebben foglalkoznak ilyennel.