Orosházán a LED-es közvilágítás korszerűsítése, közbeszerzési eljárása, a szükséges fedezet biztosítása volt az első napirend. Fetser János úgy fogalmazott, ez a város életének meghatározó beruházása lesz, hiszen az önkormányzat keresi a költségcsökkentő megoldásokat a közműkiadások esetében is. Felvetéseire a polgármesteri hivatal dolgozóitól kapta meg a válaszokat.

A belvárosban hónapok óta láthatók a kerékpárkölcsönző állomáson a bringák, de van ilyen depó Gyopároson is (20-20 állásos). A próbaüzem után szeptembertől működik a rendszer – ez is kiderült egy előterjesztésből és az, hogy ki üzemelteti. Szó volt költséghatékonyságról, arról, vajon képes-e hasznot termelni. Az önkormányzat a felmerülő üzemeltetésből származó esetleges veszteségek csökkentésére évente biztosít kompenzációt – ez is kiderült a napirend tárgyalásakor. A felvetésekben elhangzottak javaslatok, hogy a rosszabb idő közeledtével keressenek megoldást a kerékpárok állapotának a megóvására.