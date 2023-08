Mint mondta, 2023-ban is bekapcsolódott Békés az országos diákmunka programba, és az önkormányzati cégeken, intézményeken, valamint magánvállalkozásokon keresztül ismét számos fiatal jutott nyári keresethez. Békésen a BKSZ Kft.-n keresztül tudott diákmunkásokat felvenni az önkormányzat. Július hónapban 26, augusztusban 32 fiatal kapott lehetőséget, hogy napi 4 órában bruttó 116 ezer Ft-ot keressen. A program a 16-25 év közötti diákokat érinti, akik a nyáron az önkormányzatnál és egyéb intézményekben takarítanak, közterületet gondoznak, levelet hajtogatnak és hordanak ki, ügyintézőket segítenek. Többeket a Derűs Házban alkalmaztak, ahol az önkormányzati közfoglalkoztatási program keretében dolgoznak, varrónőknek segítenek. A rendelőintézet is kapott diákmunkásokat, ők a keretre külön pályáztak, és a két hónapra négy-négy álláshelyet kaptak. A fiatalok az uszodában segítenek. A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft.-nél ugyancsak 4-4 diák dolgozhat, akárcsak az óvodagondnokságnál, amely a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde gazdasági feladatait látja el. Az önkormányzati rendszeren kívül cégek is kaptak lehetőséget, és sokan éltek is ezzel.

A képviselő a diákmunkával kapcsolatban Szabóné Kis Erikával, a polgármesteri hivatal munkatársával egyeztetett. Mint megtudta, a diákok ügyesek, megállják a helyüket.

– Örvendetes, hogy a tavalyi évhez képest nagyobb létszámkeretet kaptunk, bár el kell mondani, hogy az óra kevesebb, most napi négy, tavaly napi hat órával alkalmazhatott az önkormányzat középiskolásokat és egyetemistákat – emelte ki.