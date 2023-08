Sokan gyászolják Békéscsabán a forróvizes aknába zuhant Rózsikát

Életét vesztette a kórházban az a dolgozó, aki a múlt héten egy békéscsabai gyárban forróvizes aknába esett – írtuk meg a napokban. Az asszonyt nagyon sokan gyászolják a városban. A Bors írása szerint az elhunyt asszony nemrégiben vesztette el a férjét, azóta lányával kettesben élt. Rózsi egyik gyászoló ismerőse a Borsnak elmondta, az utolsó pillanatig bíztak benne, hogy felépül. A rendőrségen hírportálunknak korábban elmondták: immár halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál pedig azt közölték, hogy a munkavédelmi hatóság ugyancsak vizsgálja a baleset körülményeit.

Fűzfa árnyékába kérték a padot a csabai édesanyák

A Jézus Szíve templomnál és a Tildy utcai játszótéren is dolgoztak az elmúlt napokban a városgazdálkodási kft. munkatársai – ismertette Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő a Facebook oldalán. Mint írta, a szakemberek szépen rendbe hozták az istenháza melletti sétányt. A Tildy utcai játszótér is szebb lett, színek kerültek egyes eszközökre. Emellett a padot a fűzfa árnyékába helyezték, ahogy azt kérték a kisgyermekes anyukák.

Posztumusz emlékérmet kapott Guba Tünde Bettina

Posztumusz Kardos Pál emlékéremmel ismerte el és köszönte meg a Kardos Pál Alapítvány kuratóriuma a tavaly augusztusban elhunyt Guba Tünde Bettina munkáját. Az ünnepi eseményen elhangzott, a békéscsabai zongoraművész-tanár 1987-ben született zenekedvelő és zeneművelő családba. Szülei nővérét és őt is szép eredménnyel taníttatták zongorázni, mindketten a zongoratanári pályát választották. Tünde már a szegedi Hammidó Zeneiskolában oktatott, amikor 2012 áprilisában csatlakozott a Bartók Béla Nőikarhoz Ordasi Péter felkérésére. A karnagy az elismerést a szülőknek, G. Pataki Máriának és Guba Andrásnak adta át, hangsúlyozva, Tünde lelkes és lelkiismeretes énekes volt, folytatta a kóruséneklés családi hagyományát.

Fotómaratonnak ad otthont Békéscsaba

Sajtótájékoztató keretében ismertették csütörtökön Békéscsabán az I. Fotográfia Hónapja című kiállítássorozat részleteit. Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, a város egyik büszkesége, hogy a fotóművészetben, a fotográfus-képzésben és a hobbifotózásban is igen élénk, aktív élet folyik. Ismertette, évről évre nagy sikere van a Szent István teret és a Szent- Györgyi Albert technikumot ékesítő sajtófotó-kiállításnak. Most Imre György fotográfus oktató fűzte egybe a programokat és összeállt egy tárlatsorozat, melynek egyik attrakciója a Szent-Györgyi Albert technikum fotó szakos diákjainak bemutatkozása lesz a Magyar Fotográfia Napja alkalmából. A Csabagyöngye Kulturális Központban augusztus 29-től a látható kiállításon ötvenen, köztük végzős hallgatók mutatják meg képeiket. Váncsa Klára, a Munkácsy Mihály Múzeum munkatársa a második felvonást ismertetve elmondta, a múzeum először hirdette meg Békés Vármegye Természetfotója című pályázatát tisztelegve az egykori munkatárs, Kertész Éva emléke előtt. Több mint nyolcvan 18 év alatti, s több mint ötven felnőtt nyújtotta be fotóját, így összesen 325 alkotás közül választja ki a zsűri azt a harmincat, amely a nagyérdemű elé kerül szeptember 14-től. A Márvány Fotóműhely is bemutatkozik a Fotográfia Hónapján: Katona Péter vezető hangsúlyozta, a klubtagok legjobb képeit választják ki tematikai megkötés nélkül.

Volt, hogy éhezett, fázott és rettegett, mégis csodaországot teremtett műveivel Schéner Mihály

A száz éve született Kossuth-díjas képzőművész, játék- és bábtervező, Békéscsaba díszpolgára, Schéner Mihály került a középpontba a Munkácsy blue chip rendezvénysorozat csütörtöki, Boldogságbetakarítás másképpen… című állomásán a békéscsabai múzeumban. Az eseményen több szemszögből közelítették meg az alkotót, aki csodaországot teremtett. A rendezvényen szakmai tárlatvezetést tartott az október 1-jéig megtekinthető, A művészeti polihisztor című, Schéner Mihállyal kapcsolatos centenáriumi kiállításban Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze.

Úttestre dőlt a tujafa

Úttestre dőlt egy tujafa csütörtökön este Békéscsabán, az Illyés Gyula utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a forgalomra veszélyt jelentő növényzetet egy motoros láncfűrész segítségével eltávolították, majd a járművek ismét zavartalanul közlekedhettek. Az eset során anyagi kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt.