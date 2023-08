„A vihar okozta károk elhárítását, a leszakadó ágak, gallyak eltakarítását folyamatosan végzik a Városüzemeltetési Iroda munkatársai. Főként a település nyugati részén volt jelentősebb csapadék, mellyel a köztemető is érintett! Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a temető látogatása során fokozottan figyeljenek, mert továbbra is lehetnek leszakadó ágak. A főbb útvonalak rendbetétele jelenleg is zajlik, az alsóbb utakat is igyekszünk minél hamarabb járhatóvá tenni” – adták hírül a település közösségi oldalán.